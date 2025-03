Mulher é encontrada morta em galpão

Os agentes da Brigada Militar (BM) foram acionados na manhã de sábado (15), após uma mulher morrer no Hospital Santo Antônio da Patrulha (HSAP). De acordo com a BM, Celidelma Ferreira de Souza, de 65 anos, teria sido encontrada pelo marido em um galpão localizado na Rua Jorge Von Saltiel, em Caraá.

O homem relatou aos Policiais Militares (PMs) que encontrou a esposa desacordada e com um ferimento. O local foi isolado para realização da Perícia. Com a idosa já no HSAP, a equipe médica tentou reanima-la, mas não obteve êxito, confirmando o óbito.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações. Testemunhas relataram que a mulher teria discutido com o irmão poucas horas antes do ocorrido. O suspeito será ouvido pela Polícia.

CRÉDITO: PC