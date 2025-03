Iniciada Semana do Artesão

OSÓRIO – Teve início na segunda-feira (17), a 1ª edição da Semana do Artesão no município. O evento é organizado pela Associação Artística e Cultural de Osório (AACORS) e vai até sexta (21), com diversas atividades, incluindo: oficinas, palestras e muito mais.

A abertura oficial ocorre na manhã desta terça (18), no Espaço Cultural Conceição, a partir das 13h e 30min. O local fica no Campus da Unicnec, localizada na Rua Jorge Dariva, no 1.070, no Centro. A seguir veja a programação completa do evento:

CRÉDITOS: Divulgação