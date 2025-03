Fecomércio-RS solicita veto ao PL 378/2019 para evitar impactos aos pequenos e médios empreendedores

A Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado (Fecomércio-RS), entidade que representa 100 sindicatos empresariais e mais de 500 mil estabelecimentos do setor no estado, solicitou por meio de um ofício enviado ao governador Eduardo Leite, o veto ao artigo 3º do Projeto de Lei nº 378/2019, aprovado pela Assembleia Legislativa gaúcha (AL-RS) no último dia 26 de fevereiro.

O artigo em questão determina que empresas que realizam ligações para cobrança de débitos em relações de consumo gravem e armazenem as chamadas, tornando-as disponíveis ao consumidor quando solicitado. Apesar da intenção de coibir práticas abusivas, a Fecomércio-RS alerta para os impactos negativos que a medida pode gerar aos pequenos e médios empreendedores, que muitas vezes mantêm relações diretas e informais com seus clientes.

“A exigência representaria um aumento significativo nos custos administrativos e operacionais desses estabelecimentos, dificultando sua adaptação e podendo resultar em sanções que comprometam a sustentabilidade de milhares de negócios locais. Em um momento de fragilidade econômica e recuperação, a federação reforça que medidas como essa podem prejudicar diretamente a geração de empregos e a manutenção de empresas”, argumenta Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS.

A entidade destaca que a Legislação Federal já garante proteção ao consumidor nos setores com maior volume de reclamações, como financeiro, telecomunicações e serviços públicos regulados, conforme apontam dados do Procon e da plataforma Reclame Aqui.

