Duas pessoas morrem e outras duas ficam feridas em acidentes na região

Os últimos dias foram marcados por acidentes de trânsito em estradas do Litoral Norte gaúcho. Na noite quinta-feira (13), dois caminhões acabaram se envolvendo em uma colisão no quilômetro 65 da BR-101, em Maquiné. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta seguia no sentido Osório – Torres, quando o motorista acabou perdendo o controle da direção e acabou atingindo a traseira de outro caminhão, o qual estava estacionado no acostamento da rodovia após sofre uma pane eletrônica.

O motorista da carreta sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido e passa bem. Já os ocupantes do caminhão que estava estacionado não se feriram. Devido ao acidente, a pista no sentido Norte acabou sendo totalmente bloqueada, sendo o trânsito desviado para o antigo traçado da rodovia. Somente após o atendimento as vítimas e a retirada dos dois veículos, o trecho pode ser liberado, voltando a funcionar normalmente.

ACIDENTE NA INTERPRAIAS

Um automóvel e uma motocicleta acabaram colidindo no quilômetro seis da ERS-786 (Interpraias), em Imbé. O acidente foi registrado na madrugada de sexta (14), no trecho da rodovia localizado no balneário Mariluz. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Toyota Corolla, com placas de Farroupilha (na Serra), teria saído de uma rotatória e, ao tentar cruzar a rodovia, acabou sendo atingido lateralmente pela moto, uma Honda CG, com placas de Porto Alegre.

O motociclista acabou se ferindo. Ele foi socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Tramandaí (HT). Vale ressaltar que o estado de saúde da vítima não foi informado. Já o motorista do Corolla não se feriu. O homem passou pelo teste do bafômetro, o qual deu negativo para consumo de álcool. Após ser ouvido pelos policiais, ele foi liberado.

DUAS MORTES EM MOSTARDAS

Um caminhão que trafegava pela RSC-101, no sentido Palmares do Sul – Mostardas, acabou colidindo contra um animal solto na pista. A colisão aconteceu no início da manhã de sexta-feira, no quilômetro 219 da rodovia, na localidade de São Simão, em Mostardas. Vale ressaltar que não há informações sobre qual seria o animal envolvido na colisão e o estado de saúde dele.

Devido ao acidente, o motorista precisou estacionar no acostamento, sinalizando o local com triângulo e alguns galhos de árvore. Entretanto, um motociclista acabou não vendo a sinalização e colidiu na traseira do caminhão. O condutor da moto, de 20 anos de idade, e a passageira, de 18 anos, acabaram morrendo no local. Os nomes das vítimas não foram divulgados. O trecho foi isolado para realização da Perícia, havendo bloqueio parcial no trânsito.

Já o motorista do caminhão, de 48 anos, não se feriu. Ele realizou o teste do etilômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica. O homem foi ouvido pelos policiais e liberado.

Caminhão estacionado no acostamento às margens da RSC-101, em Mostardas, foi atingido por moto.

CRÉDITO FOTO 1: Litoral na Rede

CRÉDITO OUTROS: CRBM