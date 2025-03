Divulgado resultado preliminar do Processo Seletivo da Câmara de Vereadores

OSÓRIO – A Câmara Municipal de Vereadores publicou na última sexta-feira (14), o Edital 004/2025 com o resultado preliminar referente ao Processo Seletivo Simplificado n° 001/2025. O documento pode ser acessado no site do Legislativo osoriense, no link: https://camaraosorio.rs.gov.br/documento/view/1459/edital-0042025-processo-seletivo-simplifica.

Ao todo, estão sendo disponibilizadas quatro vagas para Agente Administrativo. A carga horária é de 40 horas semanais, com salário de R$ 4.288,55 (quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Lembrando que o prazo para entrar com recursos termina nesta terça (18). O pedido deve ser realizado na sede da Câmara, localizada na Avenida Jorge Dariva, nº 1.211, no Centro da cidade.

CRÉDITO: Ascom CVMO