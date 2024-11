Ponte pênsil que liga Torres à SC pode ter trânsito limitado

Autoridades dos municípios de Torres e Passo de Torres (SC) estiveram reunidas na última quarta-feira (6), com a promotora de Justiça do Ministério Público do Estado (MP-RS), Dinamárcia Maciel de Oliveira. O objetivo do encontro foi tratar da celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para maior rigor na fiscalização do trânsito de pedestres na ponte pênsil localizada sobre o Rio Mampituba e que liga as duas cidades.

Além disso, também será organizado um calendário de manutenção do dispositivo de tráfego. “A intenção é assinarmos o documento na primeira quinzena de dezembro, de modo que o período de festas de final de ano, veraneio e Carnaval já conte com maior rigor no controle de utilização da ponte, especialmente no período noturno”, destacou a promotora. Vale relembrar que a antiga travessia que ligava o RS a Santa Catarina havia caído no Carnaval de 2023, ocasionando na morte de uma pessoa e deixando outras dezenas feridas. Após o acidente, ela foi reconstruída e reinaugurada em junho deste ano. Porém, mesmo com a recuperação da estrutura, o Gabinete de Assessoramento Técnico (GAT) do MP-RS emitiu parecer pela limitação do tráfego de pessoas. “A obra foi realizada pelo Município de Passo de Torres, em Santa Catarina. Mas, como os munícipes e veranistas de Torres a utilizam muito, estamos buscando um ajustamento para evitar, na medida do previsível, uma nova tragédia”, explicou Dinamárcia Maciel de Oliveira.

Reunião entre autoridades de Torres e Passo de Torres com a promotora do Ministério Público ocorreu durante a última quarta-feira (6).

