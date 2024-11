Criminosos são presos e adolescente é apreendido por tráfico de drogas no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de quarta-feira (6), os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram três prisões na região. As ações aconteceram no Centro de Cidreira, durante mais uma edição da Operação Cerco Fechado.

Conforme a BM, um dos presos estava trafegando em atitude suspeita a bordo de um automóvel, quando foi abordado. Com ele foram encontradas 26 porções de cocaína, 14 porções de crack, um aparelho celular e 80 reais em dinheiro. Já em outra ação, mais dois indivíduos foram presos. Com a dupla os policiais conseguiram apreender: um revólver calibre 32 milímetros, um colete balístico, uma faca, dois tijolos e 70 porções de maconha, 159 porções de crack, três celulares, R$ 710,00, além da motocicleta que estava sendo utilizada pelos criminosos para distribuição dos entorpecentes.

Ainda de acordo com a Brigada, entre os detidos está um homem de 36 anos de idade, o qual possui passagens por roubo e receptação. Já os outros dois presos, de 18 e 22 anos, respectivamente, não tinham antecedentes criminais. Diante dos fatos, o trio foi levado a Delegacia de Polícia (DP) de Cidreira, onde foram registradas as ocorrências.

SETE PRISÕES EM CARAÁ

Na noite de quarta, sete homens foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido durante uma ação da BM em Caraá. Tudo começou quando os agentes do 8º BPM receberam um telefone no 190 com o relato de tiros no interior do município. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado onde localizaram os oito indivíduos escondidos em uma residência.

Na casa foram apreendidos: duas pistolas de calibre nove milímetros (mm), dois revólveres 38mm, munições, 300 gramas de cocaína, 365 gramas de maconha, duas balanças de precisão, nove celulares, entre outros objetos, além de dinheiro, uma motocicleta e dois automóveis. Diante dos fatos, o grupo foi levado a Delegacia para registro de ocorrência.

Ação em Caraá apreendeu dinheiro, armas, munições e mais de 600 gramas de entorpecentes.

OUTRA PRISÃO

Também na quarta-feira, a Brigada prendeu outro homem por tráfico, desta vez em Xangri-lá. O indivíduo, de 26 anos foi detido no bairro Rainha do Mar carregando um revólver 38mm com seis munições, 21 porções de cocaína, uma porção de maconha e 47 reais. O criminoso, que já tinha passagens por tráfico, receptação e ameaça foi levado a DP de Xangri-lá. Onde foi registrada ocorrência.

Homem foi preso em Xangri-lá com dinheiro, objetos e 22 porções de drogas.

CRÉDITOS

BM