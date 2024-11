Traficantes são presos no Litoral Norte

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quarta-feira (6), dois foram presos em Capão da Canoa com cerca de dois quilos de entorpecentes. As prisões foram efetuadas pelos agentes da Força Tática do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) no bairro Santa Luzia.

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) foram acionados após receberem informações de que dois indivíduos estariam realizando a entrega dos ilícitos na região. Após buscas, os brigadianos conseguiram localizar os suspeitos. Com a dupla foram apreendidos: 326 perdas de crack, um quilo de maconha, uma balança de precisão, um aparelho celular, um bastão de beisebol e 753 reais.

Os homens, de 18 e 24 anos, respectivamente, foram levados à Delegacia de Polícia (DP) de Capão, onde foi registrada ocorrência.

CERCA DE R$ 2,5 MIL APREENDIDOS

Na noite de quinta (7), um homem foi detido na Vila São João, em Torres. Segundo a Brigada, os PMs do 2º BPAT foram acionados após receberem informações de que um foragido da Justiça estaria se escondendo em um imóvel da cidade. Durante as buscas em diferentes endereços, o sujeito, de 29 anos, foi encontrado e preso.

O criminoso tem diversas passagens pela Polícia por roubo, ameaça, maus-tratos e tráfico. O indivíduo, que possuía dois mandados em abertos, estava em posse de uma porção de cocaína, 14 comprimidos de ecstasy, 115 pedras de crack, um celular e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 2.454,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais). Após o registro de ocorrência na DP de Torres, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

Foragido da Justiça foi detido em Torres em posse de drogas e cerca de 4,5 mil reais.

OUTRAS PRISÕES

Já na tarde de sexta-feira (8), mais dois indivíduos foram presos por tráfico na região, desta vez em Osório. Conforme a Brigada, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento no bairro Medianeira, quando avistaram a dupla em atitude suspeita e resolveram efetuar a abordagem.

Os homens, de 20 e 31 anos, respectivamente, já possuíam antecedentes. Com eles foram apreendidas 55 porções de crack. Além disso, os PMs também confiscaram uma munição calibre 38 milímetros e 31 reais em dinheiro. Diante dos fatos, os criminosos foram levados a Delegacia do município para registro de ocorrência.

Ação em Osório apreendeu dinheiro, munições e 55 porções de crack.

CRÉDITOS

BM