Ponte pênsil que liga Torres à SC é reaberta

Foi inaugurada na última sexta-feira (21), a nova ponte pênsil que ligará Torres a Passo de Torres (SC). O trajeto está interditado após a queda da antiga estrutura, em fevereiro de 2023. Na ocasião, a estrutura de madeira e cabos de aço se rompeu, devido a superlotação, ocasionando na morte de Brian Grandi, de 20 anos. Além do óbito do jovem, outras 16 pessoas ficaram feridas.

Após muitos empecilhos, a nova ponte saiu do papel. A obra foi realizada pela prefeitura de Passo de Torres, em parceria com o Governo catarinense, tendo investimento de R$ 701,8 mil. A estrutura é dois metros mais alta que a antiga ponte, também tendo uma capacidade maior. A passarela terá a capacidade de suportar até 30 pessoas simultâneas (10 à mais que antiga estrutura), porém, por precaução será permitido, no máximo, 10 indivíduos ao mesmo tempo na estrutura.

Para controlar o fluxo, placas alertando sobre a capacidade foram instaladas, além de uma câmera, que fará a vigilância. A Construtora Moreira Ltda, responsável pela obra, também fará as manutenções periódicas na estrutura. Com a ponte concluída, a prefeitura de Passo de Torres agora negocia a divisão da responsabilidade do monitoramento do projeto com o município do Litoral Norte gaúcho. Porém, nada foi oficializado até o momento.