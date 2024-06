NOTÍCIAS CURTAS

MEIO AMBIENTE – Em encerramento a Semana do Meio Ambiente, a prefeitura realizou o plantio de mudas de árvores:A ação aconteceu na última quinta-feira (20), na Lagoa do Marcelino, e contou com a presença do prefeito Roger Caputi; o vice-presidente do Legislativo osoriense, João Pereira; a reitora da Unicnec Ludinara Scheffel; o diretor do Campus do Instituto Federal, Marcio Telles; e o coordenador do Programa Jogue Limpo com Osório Aluízio Verdinho.

Ao todo, foram plantadas 30 mudas:oito Aroeiras-vermelhas, oito Sibipiruna, quatro Araçás, quatro Goiabas Berranas, duas Aroeiras Periquitas, duas Ingás e duas Uvaias. O objetivo é realizar o reflorestamento da região com árvores nativas.

ASSISTÊNCIA SOCIAL – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, esteve visitando na sexta-feira (21), os moradores da Aldeia Indígena Sol Nascente. Na ocasião, os agentes disponibilizaram diversos serviços a comunidade, incluindo a realização do Cadastro Único (CadÚnico). Além disso, também houve a distribuição de roupas.