Mulher é presa após tentar colocar fogo em criança

A Brigada Militar (BM) prendeu na última quinta-feira (20), em Osório, uma mulher suspeita de tentar colocar gasolina no próprio filho, um menino de 09 anos de idade. De acordo com a BM, a denúncia foi realizada pelo pai da criança logo após ele ter recebido um vídeo, onde a acusada aparece misturando um corante avermelhado em uma garrafa com água e na sequência joga no menor.

Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) iniciaram as buscas pela mulher. Durante o trabalho, o pai da criança informou que a mulher havia ligado para ele, avisando que iria buscar o outro filho do casal, de 14 anos. Neste momento, os brigadianos se dirigiram ao local informado, quando localizaram a suspeita abordo de um automóvel e efetuaram a abordagem.

Ela foi presa em flagrante e levada a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada a ocorrência. O menor recebeu atendimento médico e passa bem. A Polícia Civil (PC) segue investigando o caso.