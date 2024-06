Quadrilha que roubou carga de cigarros no Litoral é presa

A Polícia Civil (PC) deflagrou na segunda-feira (24), uma Operação de combate a uma quadrilha especializada no roubo de cargas no Estado. De acordo com a PC, o grupo é o responsável, entre outros casos, pelo roubo de uma carga de quatro milhões de cigarros, ocorrido no município de Osório, em agosto do ano passado. Na ocasião, uma carreta bitrem foi abordada e o motorista mantido refém. Posteriormente, os sete assaltantes foram presos e o dinheiro recuperado.

Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e nove de prisão preventiva, em seis cidades gaúchas: Estância Velha, Monte Negro, Portão, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Viamão. Foram apreendidos carregadores, armas e R$ 250 mil em drogas. Ao todo, seis pessoas foram presas. Entre os presos, estão alguns chefes da organização criminosa. Todos eles foram encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.