Polícia recupera veículos roubados em depósito do Detran

Um homem de 27 anos de idade foi preso pela Policia (PC) durante a terça-feira (2), na praia de Magistério, em Balneário Pinhal. De acordo com o delegado Rodrigo Nunes, o indivíduo estaria trafegando em uma das quatro motocicletas furtadas do depósito do Departamento de Trânsito (Detran) de Pinhal.

O crime ocorreu no último dia 12 de novembro. Na ocasião, os policiais, durante perseguição aos assaltantes, utilizaram cavalos para entrarem em uma área de banhado, nas imediações da Lagoa da Cerquinha, no bairro Figueirinhas. Apesar dos criminosos terem fugido, os agentes conseguiram localizar três das motos furtadas.

ÚLTIMA APREENSÃO

Apesar de o veículo estar sem placa, os policiais conseguiram identificar que se tratava de uma das motos furtadas pelos números do motor e do chassi. O sujeito relatou aos policiais que havia comprado o veículo pelo valor de mil reais. Ele foi preso em flagrante pelo crime de receptação e levado à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

CRÉDITO: PC