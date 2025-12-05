Operação cumpre mandados no Litoral

A Polícia Civil (PC) deflagrou na manhã de quinta-feira (4), uma Operação em quatro cidades gaúchas. A ação teve como alvo um grupo de revenda de carros. De acordo com a PC, os indivíduos são investigados pelos crimes de fraude bancária por meio de financiamentos ilegais de veículos.

Além disso, também há suspeita de outros crimes, incluindo: estelionato, associação criminosa, falsificação de documento, uso de documento falso, entre outros. Os trabalhos tiveram início deste ano, quando um blogueiro foi preso em Canela, na Serra gaúcha, por envolvimento em fraudes similares. Conforme o inquérito, o prejuízo financeiro causado pelo esquema seria de pelo menos dois milhões de reais.

Ao todo, 45 agentes participaram da Operação. Eles cumpriram nove mandados de busca e apreensão. Além de Canela, as ações também foram realizadas em Estrela, Capão da Canoa e Terra de Areia. Duas pessoas foram presas, sendo apreendidos: seis armas de fogo, dezenas de munições, equipamentos bélicos como mira laser e carregadores, um automóvel, além de placas de outros veículos.

Todos os presos foram levados a Delegacia e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Policiais apreenderam armas, dezenas de munições e um automóvel na manhã de quinta (4).

CRÉDITOS: PC