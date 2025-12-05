Município da região será um dos primeiros beneficiados com Operação Terra Forte

Teve início a Operação Terra Forte. A iniciativa desenvolvida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SEDR) visa o fortalecimento da Agricultura Familiar, proporcionando melhorias de recuperação e conservação do solo. Na terça-feira (2), foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) a listas dos primeiros beneficiários selecionados.

Nesta primeira fase, serão contemplados 12 municípios, incluindo Caraá. A cidade do Litoral Norte gaúcho teve, ao todo, 63 agricultores selecionados. De acordo com a SEDR, equipes técnicas darão início aos diagnósticos e à elaboração dos Planos Individuais de Ações Integradas (PIAIs) diretamente nas primeiras propriedades beneficiadas. O processo servirá como base de aperfeiçoamento para os cadernos técnicos elaborados e para o sistema de gestão específico que será utilizado durante toda a Operação.

A previsão é de que os primeiros Cartões Cidadão; instrumento que permitirá a execução dos recursos para as ações previstas nos PIAIs; sejam entregues entre os dias 15 e 22 de dezembro. Já a execução ampla dos diagnósticos e PIAIs em todas as demais regiões está programada para começar em 06 de janeiro de 2026.

PROGRAMA

Ao todo, o Operação Terra Forte contará com investimento de mais de 900 mil reais. Deste total, 60% será voltado para ações de recuperação e conservação do solo, 20% serão para melhorias sociais da propriedade e os outro 20% para ações ambientais. Das 52 mil famílias inscritas, 15 mil vão ser contempladas, sendo que, cada uma delas receberá a quantia de R$ 30 mil.