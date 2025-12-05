Praça da Matriz receberá Feira de Adoção

OSÓRIO – A Praça Nossa Senhora da Conceição (Praça da Matriz) receberá na manhã de sábado (6), mais uma edição da Feira de Adoção Responsável. A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Proteção Animal (Depa), juntamente com o Canil Municipal. Entre às 9h e às 11h e 30min serão disponibilizados filhotes para quem quiser adotar. Lembrando que todos os cãezinhos que serão colocados para adoção estão sob cuidado do Canil e já foram devidamente vacinados, castrados e desverminados.

CRÉDITO: Divulgação