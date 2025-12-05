Criminosos são presos e adolescente é apreendido por tráfico de drogas

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na tarde de segunda-feira (1), uma mulher de 25 anos foi presa com aproximadamente 300 gramas (g) de entorpecentes. A prisão foi efetuada pelos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) durante ação realizada em Capão da Canoa.

De acordo com a BM, os Policiais Militares (PMs) foram informados sobre uma discussão envolvendo um homem em um estabelecimento comercial localizado no bairro Santa Luzia. Ao chegarem ao local, os brigadianos encontraram apenas uma mulher, a qual foi aborda. Com ela, foram apreendidos: uma pistola 40mm, 14 munições, um tablete de maconha, 66 porções de cocaína, um rolo plástico, quatro celulares e quatro reais em dinheiro. A mulher acabou sendo presa. Já o tal homem citado na denúncia não foi localizado.

AÇÕES DO 8º BPM

Na tarde de terça (2), os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam duas pessoas e apreenderam um adolescente por tráfico. As ações foram efetuadas nos municípios de Balneário Pinhal e Osório. Em Pinhal, uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento no Centro da cidade quando resolveu abordar um homem. O indivíduo, de 21 anos, foi preso em flagrante carregando 14 porções de maconha, um celular e 174 reais.

Homem foi detido em Pinhal com dinheiro, celular e 14 porções de maconha.

Já em Osório, após denúncias de tráfico em Albatroz, os brigadianos realizaram buscas no bairro e abordaram dois indivíduos, de 18 e 14 anos, respectivamente, em atitude suspeita. Com a dupla os PMs encontraram 13 porções de maconha, um celular e R$ 30,00. Diante dos fatos, ambos foram detidos.

Ação em Osório apreendeu dinheiro, celular e 13 porções de maconha no Albatroz.

OUTRAS PRISÕES

Na quarta (3), outros dois traficantes foram presos pelo 2º BPAT em Tramandaí. As ações distintas ocorreram nos bairros São Francisco e Parque dos Presidentes. Ao todo, os policiais apreenderam dinheiro, uma motocicleta, diversos objetos, incluindo um simulacro de arma, além de aproximadamente 850 gramas de entorpecentes (maconha e cocaína). Todos os criminosos detidos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro das ocorrências e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Policiais apreenderam dinheiro, uma moto, diversos objetos e cerca de 850g de drogas.

CRÉDITOS: BM