Líder do ‘Bala na Cara’ é preso em SC

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento durante a tarde de segunda-feira (1), em Tramandaí, quando resolveram abordar três indivíduos que estavam trafegando em atitude suspeita pelo bairro Parque dos Presidentes. Segundo a Brigada Militar (BM), os sujeitos tratam-se de dois homens, ambos de 19 anos, e um adolescente, de 15 anos, todos com passagens pela Polícia.

Com o trio, os Policiais Militares (PMs) apreenderam dois revólveres calibres 32 e 38 milímetros (mm), 18 munições e dois aparelhos celulares. Não bastasse isso, um dos criminosos estava foragido da Justiça. Diante dos fatos, os homens e o menor foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

FORAGIDO É CAPTURADO

Também na segunda, a Polícia Civil (PC) do Estado prendeu um criminoso que estava se escondendo em Santa Catarina (SC). O indivíduo de 38 anos, conhecido como Tantam, estava foragido desde outubro de 2024, quando rompeu a tornozeleira eletrônica que estava utilizando.

Um dos principais líderes da facção ‘Bala na Cara’, atuante em Osório e outras cidades do Litoral, o sujeito acumula antecedentes por homicídio, lavagem de dinheiro, roubo e tráfico de drogas. Ele foi encontrado na cidade de Criciúma, no Sul catarinense, durante a Operação Renorcrim, realizada pela PC, em parceria com o Ministério da Justiça, com intuito de capturar lideranças de facções.

No momento da prisão, o homem conduzia um automóvel Mercedes-Benz C-300, avaliado em mais de 500 mil reais, veículo o qual foi apreendido. Durante a ação os agentes também confiscaram documentos falsos, além de uma pistola calibre nove milímetros (mm). Após ser ouvido, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

Líder de facção de Osório foi detido em Santa Catarina carregando pistola nove milímetros.

AÇÃO EM CAPÃO

Na tarde de terça-feira (2), os agentes do 2º BPAT receberam informações de que um indivíduo suspeito de ter roubado um celular no último domingo (30/11), em Capão da Canoa, estaria trafegando abordo de um automóvel Citroen C4 Pallas de cor preta. Após buscas, os PMs localizaram o veículo estacionado em frente a uma pousa no bairro Beira-Mar.

De acordo com a BM, um homem, ao perceber a presença dos policiais, se desfez de um simulacro de arma, o qual foi apreendido. Durante revista pessoal, os brigadianos encontram com o sujeito um celular e as chaves do carro. Em consulta ao sistema foi constatado que o Pallas estava com os sinais de identificação alterados.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso, sendo o automóvel apreendido. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) de Capão para registro de ocorrência. No local, o homem foi reconhecido pelo proprietário do celular, sendo ele também detido pelo crime de roubo. Após as praxes de costume, o aparelho foi entregue ao proprietário.

Criminoso foi detido em Capão da Canoa com celular roubado, simulacro de arma e automóvel com sinais de identificação alterados.

OUTRAS PRISÕES

Já noite de terça, outros três homens foram presos pelo 2º BPAT. As ações distintas ocorreram em Tramandaí, nos bairros São Francisco e Parque dos Presidentes. Conforme a Brigada, dois dos três indivíduos detidos estavam foragidos da Justiça. Durante as ações, os PMs apreenderam: duas pistolas, 26 munições, um carregador, dois coletes balísticos, uma câmera de monitoramento, cinco celulares, entre outros objetos, além uma porção de cocaína, 43 pedras de crack e mais de 300 reais em dinheiro. O trio foi conduzido a DP e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

Policiais apreenderam dinheiro, objetos e porções de drogas em Tramandaí.

