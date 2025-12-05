Uma pessoa morre e outras duas ficam feridas em acidentes

Esta semana foi marcada por acidentes em diferentes estradas do Litoral Norte gaúcho. O primeiro ocorreu na manhã de segunda (1º), na ERS-030, próximo ao Posto do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Conforme informações, um caminhão seguia no sentido Tramandaí – Osório, quando o motorista perdeu o controle da direção e acabou capotando, indo parar às margens da rodovia. Apesar do susto, o caminhoneiro não se feriu.

COLISÃO NA BR-101

Na tarde de segunda-feira, dois caminhões acabaram colidindo na altura do quilômetro 79 da BR-101, em Osório. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambos os veículos seguiam no sentido Torres – Osório, quando o caminhão de trás, carregado de sorvetes, bateu na traseira do outro caminhão.

O motorista do caminhão que provocou a colisão acabou se ferindo. Ele foi socorrido por uma equipe da CCR Viasul e encaminhado de ambulância ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em Osório. O estado de saúde do homem não foi informado. O acidente provocou bloqueio em uma das pistas, o que ocasionou congestionamento no trânsito. O trecho só foi liberado após o atendimento a vítima e a retirada dos veículos, voltando a funcionar normalmente.

Caminhão que transportava sorvete colidiu na traseira de outro veículo na BR-101.

ACIDENTE COM MORTE

Já na manhã de terça (2), um acidente entre um caminhão e um automóvel culminou na morte de uma pessoa na ERS-389 (Estrada do Mar), em Arroio do Sal. Segundo o CRBM, um Chevrolet Ônix, com placas de Estância Velha (Vale dos Sinos), seguia pelo quilômetro 58 da rodovia, no sentido Torres – Capão da Canoa, quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva, invadiu a pista contrária e acabou colidindo de frente contra um caminhão, com placas de São José do Caí (Vale do Caí), o qual transportava alimentos de origem animal.

Um agente do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) que passava pelo local durante o acidente prestou ajuda até a chegada do resgate. Infelizmente, o condutor do carro ficou preso nas ferragens e acabou falecendo no local. Ele foi identificado como Marcelo Rediss Krause, de 20 anos. O passageiro do Ônix, identificado como Érick Eduardo Horn, de 23 anos, ficou gravemente ferido e precisou ser levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um Hospital da região, onde segue internado. Já o motorista do caminhão não se feriu.

Homem acabou falecendo após bater o carro que dirigia contra um caminhão na ERS-389.

CRÉDITO FOTO 1: Correio do Imbé

CRÉDITO FOTO 2: PRF

CRÉDITO FOTO 3: CBM