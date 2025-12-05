Vila Olímpica recebe ‘Comitê das Crianças’

OSÓRIO – O Centro Esportivo Professor David José Fleck (Vila Olímpica) passou a ser a sede do Comitê das Crianças. Além das reuniões, a sala localizada no prédio Administrativo também irá receber as demais atividades do Programa. O primeiro encontro na casa nova ocorreu na noite de quarta-feira (3), o qual encerrou as ações realizadas neste ano.

Estiveram presentes o prefeito Romildo Bolzan Júnior, o vice-prefeito Ed Moraes, o secretário municipal de Educação, Marcelo Reis, assim como o coordenador do Programa, o arquiteto e urbanista Alencar Massulo. Segundo a prefeitura, a sala também receberá as atividades do Primeira Infância Melhor (PIM), se tornando um espaço de referência para a infância e primeira infância na cidade.