Vereadores entregam Votos de Congratulações

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (2), mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Sessão da Câmara contou com a presença dos 13 vereadores: Luis Carlos Coelhão, Maicon do Prado, Marisa Kingeski, Ricardo Bolzan, Rosi Jardim e Rossano Teixeira do PDT; Danjo Renê, Dudu Pellegrini, Fernando Palmital, Júlio Mirim e Lucas Azevedo do MDB; Miguel Calderon do PP; e Professora Isabel do PT.

Durante a Sessão foram aprovados por unanimidade cinco Pedidos de Indicação. Além disso, foi aprovado o Substitutivo ao PL 149/25. De autoria do vereador Danjo, o texto institui o Dia Municipal de Combate à Intolerância Afro-Religiosa. Ele será celebrado anualmente na data de 29 de setembro, devido ao Dia do Orixá Xangô Aganju.

Ainda presente na Ordem do Dia, foram aprovados dois Projetos de Lei (PLs), ambos de autoria do Executivo. O 143/2025 altera a Lei nº 6.600, de 13 de abril de 2022, que “autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado e em caráter emergencial e dá outras providências”. Com isso, a prefeitura poderá extinguir o contrato com os professores itinerantes pelo período de mais 12 meses (um ano).

Já o PL 152/2025 autoriza o Executivo a conceder auxílio de R$ 193.536,00 (cento e noventa e três mil e quinhentos e trinta e seis reais) para Guilherme Ignacio Ferreira. Esse valor será utilizado para que o jovem possa realizar o seu tratamento fora do município. Para quem não sabe, Gui, como é conhecido, sofre de uma doença neuromuscular rara, Miosite por Corpos de Inclusão (MCI), caracterizada por tetraplegia, transtornos musculares e necessidade de supervisão contínua.

Após aprovados, os Projetos deverão ser sancionados pelo prefeito Romildo Bolzan Júnior, passando a valer assim que forem publicados no Diário Oficial. Todos os Projetos de Lei, assim com as proposições, estão disponíveis, em sua íntegra, no site da Câmara (camaraosorio.rs.gov.br).

HOMENAGENS

A noite de terça na Câmara também foi marcada pela entrega de Votos de Congratulações a pessoas, instituições e empresas. O vereador Fernando do Palmital, por meio do Requerimento 007/25, homenageou a Divisão de Operações Aéreas (DOA). Bastante atuante na região, principalmente na temporada de Verão, a DOA utiliza a dois anos as dependências da Escola Ildefonso Simões Lopes (Rural) como Base para suas aeronaves.

A placa foi recebida pelo tenente-coronel Ludke e pelo soldado Gabriel. Durante sua fala, Ludke comentou que esse será o terceiro e último Verão que a Escola Rural receberá as aeronaves. Segundo ele, está em andamento um projeto para construir um hangar permanente e de forma definitiva no Aeroclube da cidade.

OUTRAS HONRARIAS

– De autoria dos vereadores Miguel e Rossano, o Requerimento 022/2025 homenageou o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) pelos seus 100 anos de fundação, completados no último dia 19 de julho. A placa foi entregue ao diretor-técnico da instituição, Bira Andrade.

Vereadores Rossano e Miguel ao lado do diretor-técnico do HSVP, Bira Andrade.

– De autoria do vereador Ricardo, o Requerimento 026/2025 homenageou a empresa Telemensagem Carícia pelos seus 25 anos de fundação, comemorados no último dia 10 de julho. A placa foi entregue ao seu proprietário, o ex-vereador Binho Silveira.

Empresário Binho Silveira recebeu homenagem do vereador Ricardo Bolzan.

– De autoria do vereador Lucas, o Requerimento 035/2025 homenageou Celair Giacomelli. Coordenadora do Núcleo Interno de Regulação e de Receptação e Serviços de Apoio do Hospital de Osório, ela é a servidora mais antiga da instituição em atividade, trabalhando no HSVP a 46 anos.

Vereador Lucas Azevedo entregou Votos de Congratulações a Celair Giacomelli.

– De autoria do vereador Danjo, o Requerimento 037/2025 homenageou o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito-5) pelos 40 anos de fundação, completados no último mês de maio. Acompanhado de alguns conselheiros, o presidente da instituição, Eduardo Freitas da Rosa recebeu a placa. Após a sua fala, Eduardo pediu licença ao presidente da Casa, Rossano, para homenagear os destaques da Crefito-5. Ao todo, foram homenageados 21 nomes.

Vereador Danjo Renê ao lado do presidente da Crefito-5, Eduardo da Rosa.

– De autoria do vereador Lucas, o Requerimento 039/2025 homenageou a Emater de Osório pelos 60 anos de trabalhos prestados ao município, celebrados no último dia 18 de novembro. Os extensionistas Alex da Silva Correa, Cladionir Fernandes da Rosa Ávila e Suzana Nunes Machado estiveram presentes para receber a placa.

Vereador Lucas Azevedo ao lado dos extensionistas da Emater Osório: Claudionir (esquerda), Suzana e Alex (direita).

– De autoria do vereador Fernando, o Requerimento 040/2025 homenageou a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) General Cordeiro de Farias. Localizada no distrito de Palmital, a instituição de ensino completou 80 anos de fundação no último dia 02 de agosto. Acompanhada das suas vices e de algumas professoras, a diretora Ana Carolina Ferri recebeu a placa.

Diretora da Cordeiro de Farias, Carolina, ao lado do vereador Fernando.

– De autoria dos vereadores Danjo, Dudu e Miguel, o Requerimento 058/2025 homenageou Nézio Gilmar Dias Marçal. Aos 68 anos de idade, Nézio é o maior doador de sangue do Rio Grande do Sul, tento realizado 123 doações ao longo de sua vida.

Vereadores Miguel e Danjo, homenageado Nézio Marçal e vereador Dudu.

PRÓXIMA SESSÃO

Na próxima terça (9), acontecerá mais uma Sessão Ordinária da Câmara, a partir das 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão de maneira simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara de Vereadores de Osório.

CRÉDITOS: Ascom CMVO