Polícia prende suspeito de ficar com veículo de casal morto na região

Um homem de 27 anos de idade foi preso pela Polícia Civil (PC) durante ação realizada em Terra de Areia na terça-feira (23). Segundo o delegado Marcos Swirski, o indivíduo é suspeito de ter ficado com pertences de Claudia de Souza e Moacir de Oliveira. O casal, de 51 e 62 anos, respectivamente, foi morto a tiros no distrito de Arroio Teixeira, em Capão da Canoa, no dia 10 deste mês.

Um homem que morava na casa dos fundos do terreno das vítimas confessou ter praticado o crime. Em depoimento a Polícia, o indivíduo disse que Moacir teria envolvendo com o tráfico e fornecia drogas para ele e sua companheira, os quais afirmaram serem apenas usuários. A dupla ainda relatou que estavam sofrendo ameaças, com os conflitos ficando cada vez mais intensos. As desavenças estavam relacionadas, principalmente, a ciúmes e questões religiosas. Após ser solto, o sujeito foi detido novamente e segue a disposição da Justiça.

Durante as investigações, a PC identificou que o assassino teria utilizado o carro das vítimas apenas para fuga, sendo passado adiante logo em seguida, assim como o revólver calibre 32 milímetros (mm) utilizado no crime. Conforme o delegado Marcos, o sujeito preso em Terra de Areia teria ficado tanto com o veículo quanto com a arma, os quais ainda não foram localizados. Após ser ouvido, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. Enquanto isso, a Polícia segue o trabalho para identificar o verdadeiro motivo do duplo homicídio.