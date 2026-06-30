Bombeiros combatem incêndios

Fogo acabou destruindo parte de residência localizada em via lateral da rodovia.

OSÓRIO – O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado na noite de quinta-feira (25) para atender um incêndio em uma residência localizada no quilômetro 85 da via lateral da BR-101. Imediatamente, os agentes foram até o local e realizaram o trabalho de combate às chamas.

Somente a parte de madeira da casa ficou completamente destruída, com as peças de alvenaria permanecendo intactas. Felizmente, não houve feridos. Segundo informações, o imóvel estava desocupado há cerca de um ano, não havendo ninguém no momento da ocorrência. Vale ressaltar que a causa que teria ocasionado o início do fogo não foi identificada.

OUTRAS OCORRÊNCIAS

Na manhã de domingo (28), mais duas ações foram realizadas pelos bombeiros na cidade. Em uma delas, o CBM foi chamado para combater um incêndio em uma casa. Durante os trabalhos, os agentes encontraram um corpo carbonizado. Diante da situação, o local foi isolado para realização da Perícia. Já o corpo foi encaminhado ao Posto Médico Legal (PML) e passará por necrópsia.

Na outra ocorrência, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi atender um veículo que estava pegando fogo em uma área mais afastada do município. Em ação rápida, as chamas foram controladas. Vale ressaltar que o automóvel estava vazio.As ocorrências foram registradas na Delegacia de Polícia (DP) local e vão ser investigadas. Até o momento, a Polícia não descartou a possibilidade de que os dois ocorridos estejam relacionados.

Automóvel ficou destruído após pegar fogo em ponto do município.

CRÉDITOS

CBM