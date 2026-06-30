Homem armado é preso pela BM

Os agentes da Força Tática do 42º Batalhão de Polícia Militar (BPM) cumpriram um mandado de prisão durante a tarde de sábado (27), em Capão da Canoa. Um indivíduo, o qual não teve a idade informada, foi detido em uma casa localizada no Centro da cidade. O sujeito acumula diversos antecedentes por crimes como lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, extorsão, posse de entorpecentes, entre outros.

Durante a ação, os Policiais Militares (PMs) apreenderam dentro do imóvel uma pistola calibre nove milímetros (mm) com numeração alterada, um porta-carregador de fuzil, um coldre para pistola, munições, chapéus camuflados, celulares, 224 reais em dinheiro, além de porções de cocaína e ecstasy.

O criminoso foi ouvido na Delegacia de Polícia (DP) de Capão e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

Homem foi preso com dinheiro, objetos, drogas, armas e munições.

CRÉDITO

BM