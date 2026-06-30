Idosos ficam feridos em acidente na Estrada do Mar

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de sexta-feira (26) na altura do quilômetro 27 da ERS-389 (Estrada do Mar), próximo ao acesso ao Hospital Life Plus. De acordo com o Comando da Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv/BM), o automóvel Chevrolet Cruze com placas de Porto Alegre seguia pela rodovia quando o motorista perdeu o controle da direção e acabou capotando às margens da via.

O acidente teria ocorrido após o homem, de 81 anos de idade, sofrer um mal súbito. O condutor e a passageira, de 71 anos, ficaram feridos. O casal foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado de ambulância ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Apesar do susto, felizmente os idosos passam bem.

Automóvel teria capotado após motorista sofrer um mal súbito.

CRÉDITO

Talis Ramon