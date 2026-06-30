Idosos ficam feridos em acidente na Estrada do Mar
Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de sexta-feira (26) na altura do quilômetro 27 da ERS-389 (Estrada do Mar), próximo ao acesso ao Hospital Life Plus. De acordo com o Comando da Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv/BM), o automóvel Chevrolet Cruze com placas de Porto Alegre seguia pela rodovia quando o motorista perdeu o controle da direção e acabou capotando às margens da via.
O acidente teria ocorrido após o homem, de 81 anos de idade, sofrer um mal súbito. O condutor e a passageira, de 71 anos, ficaram feridos. O casal foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado de ambulância ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Apesar do susto, felizmente os idosos passam bem.
CRÉDITO
Talis Ramon