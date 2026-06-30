Conmdema elege nova diretoria

OSÓRIO – O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Conmdema) elegeu sua nova diretoria. A eleição ocorreu no último dia 18 deste mês na sede do Rotary, local onde recebe os encontros do grupo. O Conmdema passa a ser presidido por Edson Alfredo Schmitz (Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), tendo como vice-presidente Edilson Nunes Pires, representante da Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Territorial. Além dos dois, a nova Diretoria do Conselho também conta com o nome Ediliana Maggi Marques (Secretaria de Finanças), que ocupará o carco de Secretária.

Edson, Ediliana e Edilson formam nova diretoria do Conselho do Meio Ambiente.

CRÉDITO

PMO