Moradores são contemplados no Projeto Terra

OSÓRIO – Dezessete famílias do núcleo Xantipes, localizado no bairro Albatroz, foram contempladas com a regularização das suas propriedades. A iniciativa faz parte do Projeto ‘Terra: Você é dono do seu imóvel?’, que busca a regularização de moradias de maneira ágil. Criado pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJRS), por meio da juíza Laura Ullmann López, o Projeto acontece no Município em parceria com o Programa Regularização Fundiária Urbana (Reurb).

A entrega da matrícula dos imóveis foi realizada na tarde da última quarta-feira (24). O ato ocorreu no Plenarinho da prefeitura e contou com a presença de diversas autoridades, incluindo: O prefeito Romildo Bolzan Júnior; o vice-prefeito Ed Moraes; os secretários municipais João Fernando (Dadá) Marques (Agricultura, Pecuária e Pesca) e Luana Oliveira (Assistência Social e Habitação); a registradora oficial do Registro de Imóveis local, Cláudia Tutikian; o procurador-geral do Município, Valdeniro Ribeiro da Silva, e o juiz-diretor do Foro da Comarca de Osório, Juliano Breda.

Os novos moradores beneficiados se juntam as cerca de 160 famílias de Atlântida Sul, as quais já haviam recebido a regularização no final de maio. Conforme o Executivo osoriense, a próxima localidade a ser atendida será o Pompeo, no distrito do Palmital. Interessados em regularizar o seu loteamento podem procurar o setor do Reurb, que fica no quarto andar da prefeitura (Avenida Jorge Dariva, nº 1251, bairro Centro). Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (51) 3663- 8305 (51) 3663-8267 ou (51) 3663-8276.

CRÉDITO

PMO