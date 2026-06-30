Duas pessoas morrem em acidentes

OSÓRIO – Um homem de 54 anos de idade morreu na última quarta-feira (24) após ser atingido por uma árvore. Segundo informações, a vítima, a qual não teve a identidade divulgada, estaria realizando o serviço de corte em um endereço localizado na Estrada da Goiabeira, no distrito da Borússia, quando o fato ocorreu.

Por volta das 22h, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado, mas quando chegou ao local já encontrou a vítima sem sinais vitais. Os agentes do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) também foram chamados para atender a ocorrência e constataram o óbito.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) da cidade e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações.

OUTRO ÓBITO

Uma criança de apenas cinco meses faleceu no final da manhã de sexta (26), após o muro de uma residência cair sobre ele. O fato foi registrado na Avenida Paraguassu, no distrito de Mariápolis. O bebê foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Xangri-lá, onde foi confirmado o óbito.

A mãe da vítima relatou que havia deixado o filho de 15 anos tomando conta do irmão por alguns minutos. Os dois menores estavam brincando em um muro de cerca de um metro (m) de altura quando a estrutura acabou caindo sobre o bebê. Desesperada, a mulher pediu ajuda a um motorista que passava pelo local para levar a criança para receber atendimento médico, mas, infelizmente, já era tarde demais.

A ocorrência foi registrada na DP local e a Polícia irá investigar o caso. A pós ser ouvida pelos policiais, a mãe foi liberada. O fato é tratado como morte acidental.