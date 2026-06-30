2ª Fire Run reúne centenas de atletas

OSÓRIO – As principais ruas da cidade ficaram lotadas de atletas durante a manhã de domingo (28) com a realização da segunda edição da Fire Run. Promovida pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), por meio do 9º Batalhão da Corporação, a Corrida de Rua aconteceu em meio as atividades da Semana de Prevenção e Proteção Contra Incêndio. O evento foi organizado pela Naturalfit e teve apoio da prefeitura, por meio da Assessoria de Esportes.

A prova contou com percursos de três, cinco e 10 quilômetros (km), além de distâncias menores para os pequenos. Ao final, foram premiados com medalhas os cinco primeiros colocados nas categorias Geral e por faixa etária. O grande vencedor foi Arthur Wagner Moreira. Ele completou os 10km com o tempo de 33 minutos (min) e 37 segundos (seg), três minutos e 34 segundos à frente do segundo colocado. Já no Feminino, a vencedora Lusandra Severo. Ela terminou o trajeto com a marca de 45min e 46seg, 58seg à frente da vice-campeã.

SEM LEGENDA

CRÉDITO

PMO