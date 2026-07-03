Acidentes são registrados em Osório

OSÓRIO – A série de acidentes no município teve continuidade nesta semana. Na manhã de terça (30/06), um automóvel Fiat Strada Endurance com placas de Osório seguia pela RSC-101 em direção a Capivari quando o motorista do veículo perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou colidindo contra uma árvore.

A ocorrência foi registrada na altura do quilômetro 108 da rodovia. Devido ao impacto, um pacote que estava sendo transportado na caminhonete acabou se desprendendo e atingindo o paralama dianteiro de um VW Polo, o qual seguia pelo trecho no momento do acidente. O carro estava sendo conduzido por uma mulher, que não se feriu.

Já o condutor do outro veículo precisou ser socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado de ambulância para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). O estado de saúde do homem não foi divulgado.

OUTRA COLISÃO

Um outro acidente foi registrado na cidade, durante a noite de quarta-feira (1). A colisão envolvendo dois automóveis ocorreu no cruzamento das Ruas Ildefonso Simões Lopes e João Sarmento, no bairro Pitangas. A condutora de um dos veículos acabou ficando ferido. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada para receber atendimento médico. O estado de saúde da mulher não foi informado.

LEGENDA

Colisão entre dois carros na noite de quarta (1) ocorreu no bairro Pitangas.

CRÉDITO

Divulgação