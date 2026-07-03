Acidentes são registrados em Osório

OSÓRIO – A série de acidentes no município teve continuidade nesta semana. Na manhã de terça (30/06), um automóvel Fiat Strada Endurance com placas de Osório seguia pela RSC-101 em direção a Capivari quando o motorista do veículo perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou colidindo contra uma árvore.

A ocorrência foi registrada na altura do quilômetro 108 da rodovia. Devido ao impacto, um pacote que estava sendo transportado na caminhonete acabou se desprendendo e atingindo o paralama dianteiro de um VW Polo, o qual seguia pelo trecho no momento do acidente. O carro estava sendo conduzido por uma mulher, que não se feriu.

Já o condutor do outro veículo precisou ser socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado de ambulância para o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). O estado de saúde do homem não foi divulgado.

OUTRA COLISÃO

Um outro acidente foi registrado na cidade, durante a noite de quarta-feira (1). A colisão envolvendo dois automóveis ocorreu no cruzamento das Ruas Ildefonso Simões Lopes e João Sarmento, no bairro Pitangas. A condutora de um dos veículos acabou ficando ferido. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada para receber atendimento médico. O estado de saúde da mulher não foi informado.

LEGENDA

Colisão entre dois carros na noite de quarta (1) ocorreu no bairro Pitangas.
Colisão entre dois carros na noite de quarta (1) ocorreu no bairro Pitangas.

CRÉDITO

Divulgação

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