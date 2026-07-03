Loja é assaltada no Centro de Osório

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) foi acionada no final da noite de domingo (28/06) após a Loja da empresa Vivo ser assaltada. O crime ocorreu no estabelecimento comercial localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, na região central do município. Câmeras de vigilância flagraram o momento em que um indivíduo quebra o vidro da porta e entra no local para pegar algumas mercadorias. Vale ressaltar que a empresa não informou os itens roubados e o tamanho do prejuízo. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) da cidade e, até o momento, o autor do crime ainda não foi identificado.

Porta de vidro da Vivo foi completamente quebrada por assaltante.

CRÉDITO

Divulgação