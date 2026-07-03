Inaugurado setor de Oncologia do HSVP

Implementação tornou Hospital osoriense referência regional no setor.
Implementação tornou Hospital osoriense referência regional no setor.

CRÉDITO

PMO

OSÓRIO – O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza estiveram no município durante a última segunda-feira (29/06). Na ocasião, ambos participaram da inauguração do Centro de Oncologia do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). O Governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, destinou R$ 1,3 milhão para realização da obra.

Além disso, foram repassados mais R$ 2,1 milhões para a aquisição de equipamentos e mobiliário para o setor. Além disso, está prevista a implementação da radioterapia. Com os novos serviços, o HSVP se torna referência na área para as 23 cidades do Litoral Norte, abrangendo mais de 265 mil pessoas. Os pacientes terão disponibilidade à diagnóstico, tratamento e acompanhamento especializado dos tratamentos contra o Câncer. A previsão é poder realizar três mil primeiras consultas especializadas, 5,3 mil quimioterapias, 1,2 mil exames anatomopatológicos, 650 cirurgias, 600 endoscopias/colonoscopias e 600 ultrassonografias por ano.

A melhoria faz com que a população da região não precise se deslocar para Porto Alegre. De acordo com o Plano Estadual de Oncologia, o Litoral Norte apresenta cerca de mil novos casos de Câncer por ano. Antes mesmo da inauguração, aproximadamente 50 pacientes já aguardavam atendimento.

MAIS INVESTIMENTOS

O governador também destacou o investimento de R$ 486,4 mil para a compra de equipamentos para outras áreas do Hospital. Segundo Leite, os recursos contribuíram para a modernização do Parque Tecnológico da instituição, equipando setores como o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), o Bloco Cirúrgico, a Emergência e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Conforme a secretária de Saúde do RS, Lisiane Fagundes, o São Vicente de Paulo poderá atender mais de três mil pacientes por ano, com cerca de 650 cirurgias e uma ampla oferta de exames.

O Hospital São Vicente de Paulo conta atualmente com 125 leitos, sendo 108 destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é referência regional em Urgência e Emergência, Maternidade, Saúde mental, Internações clínicas e cirúrgicas, assim como Terapia intensiva adulto e Hemodiálise. Sob intervenção do Estado desde 2022, a instituição de Saúde está em processo de desapropriação. Conforme o Executivo gaúcho, em breve será lançado um edital para que alguma entidade assuma a Gestão do HSVP.

O ato também reuniu outras autoridades, incluindo: o Deputado Federal Alceu Moreira; o Deputado Estadual Luciano Silveira; o prefeito osoriense Romildo Bolzan Júnior; o vice-prefeito Ed Moraes; o presidente do Legislativo local, Rossano Teixeira; os vereadores Danjo Renê, Dudu Pellegrini, Fernando Palmital, Lucas Azevedo, Marisa Kingeski e Rosi Jardim, assim como as interventoras, diretoria e funcionários do Hospital.

Além das obras, investimentos realizados pelo Governo do Estado equiparam CDI, Bloco Cirúrgico, Emergência, UTI, entre outros setores do Hospital.
Além das obras, investimentos realizados pelo Governo do Estado equiparam CDI, Bloco Cirúrgico, Emergência, UTI, entre outros setores do Hospital.

CRÉDITO

Arthur Vargas

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