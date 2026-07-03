Inaugurado setor de Oncologia do HSVP

Implementação tornou Hospital osoriense referência regional no setor.

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PMO

OSÓRIO – O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza estiveram no município durante a última segunda-feira (29/06). Na ocasião, ambos participaram da inauguração do Centro de Oncologia do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). O Governo do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, destinou R$ 1,3 milhão para realização da obra.

Além disso, foram repassados mais R$ 2,1 milhões para a aquisição de equipamentos e mobiliário para o setor. Além disso, está prevista a implementação da radioterapia. Com os novos serviços, o HSVP se torna referência na área para as 23 cidades do Litoral Norte, abrangendo mais de 265 mil pessoas. Os pacientes terão disponibilidade à diagnóstico, tratamento e acompanhamento especializado dos tratamentos contra o Câncer. A previsão é poder realizar três mil primeiras consultas especializadas, 5,3 mil quimioterapias, 1,2 mil exames anatomopatológicos, 650 cirurgias, 600 endoscopias/colonoscopias e 600 ultrassonografias por ano.

A melhoria faz com que a população da região não precise se deslocar para Porto Alegre. De acordo com o Plano Estadual de Oncologia, o Litoral Norte apresenta cerca de mil novos casos de Câncer por ano. Antes mesmo da inauguração, aproximadamente 50 pacientes já aguardavam atendimento.

MAIS INVESTIMENTOS

O governador também destacou o investimento de R$ 486,4 mil para a compra de equipamentos para outras áreas do Hospital. Segundo Leite, os recursos contribuíram para a modernização do Parque Tecnológico da instituição, equipando setores como o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), o Bloco Cirúrgico, a Emergência e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Conforme a secretária de Saúde do RS, Lisiane Fagundes, o São Vicente de Paulo poderá atender mais de três mil pacientes por ano, com cerca de 650 cirurgias e uma ampla oferta de exames.

O Hospital São Vicente de Paulo conta atualmente com 125 leitos, sendo 108 destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é referência regional em Urgência e Emergência, Maternidade, Saúde mental, Internações clínicas e cirúrgicas, assim como Terapia intensiva adulto e Hemodiálise. Sob intervenção do Estado desde 2022, a instituição de Saúde está em processo de desapropriação. Conforme o Executivo gaúcho, em breve será lançado um edital para que alguma entidade assuma a Gestão do HSVP.

O ato também reuniu outras autoridades, incluindo: o Deputado Federal Alceu Moreira; o Deputado Estadual Luciano Silveira; o prefeito osoriense Romildo Bolzan Júnior; o vice-prefeito Ed Moraes; o presidente do Legislativo local, Rossano Teixeira; os vereadores Danjo Renê, Dudu Pellegrini, Fernando Palmital, Lucas Azevedo, Marisa Kingeski e Rosi Jardim, assim como as interventoras, diretoria e funcionários do Hospital.

Além das obras, investimentos realizados pelo Governo do Estado equiparam CDI, Bloco Cirúrgico, Emergência, UTI, entre outros setores do Hospital.

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Arthur Vargas