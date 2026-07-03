JEO: Definidos classificados do Vôlei e Futsal Infantil

OSÓRIO – Dando continuidade aos Jogos Escolares de Osório (JEO), o Ginásio Rutílio Kestering (Cirão) recebeu o Vôlei Infantil Feminino.As disputas iniciaram na última sexta-feira (26/06). Pelo Grupo A, cinco escolas jogaram entre si em buscas de duas vagas. Os jogos foram realizados em set único de 25 pontos. Com uma grande atuação, o colégio Ângelo Gamba terminou em primeiro lugar, vencendo as quatro partidas que disputou: 25 a 21 no Osvaldo Bastos; 25 a 17 no Adventista; 25 a 17 no Prudente de Morais; e 25 a 06 no Mirko Lauffer.

No último confronto da chave, o Adventista precisava vencer o já eliminado Mirko Lauffer para avançar ao mata-mata. Caso fosse derrotada, a escola ficaria empatada com duas vitórias junto com Mirko e Prudente de Morais. Nesse caso, o Prudente se classificaria por ter saldo de pontos melhor. Porém, o Adventista não deu chances para o adversário e venceu pelo placar de 25 a 07, terminando na segunda posição do grupo.

Já na segunda (29/06), ocorreram os jogos da Chave B, a qual contou com quatro colégios. Desta vez, as partidas foram realizadas em melhor de três sets, sendo os dois primeiros até 15 e o Tie Break, caso fosse necessário, até 10 pontos. Com 100% de aproveitamento, o Marquês ficou na primeira colocação ao vencer Dezesseis de Dezembro (2×1), Osvaldo Amaral (2×0) e Cônego Pedro Jacobs (2×0).

Empatadas com uma vitória cada, 16 e Osvaldo Amaral decidiram o segundo lugar do grupo no confronto direto e, com um duplo 15×09, o Dezesseis conseguiu o triunfo e a vaga no mata-mata.

FINAIS: O Marquês terá pela frente o Adventista, em duelo de escolas particulares. Já o Dezesseis de Novembro enfrentará o Ângelo Gamba. Além de vaga para decidir o título da modalidade, o jogo também valerá vaga na fase da 11ª CRE. Os confrontos, assim como a grande final, estão marcados para ocorrer no dia 10 de agosto, a partir das 8h e 30min.

FUTSAL: Entre terça-feira (30/06) e quarta (01/07), ocorreram as classificatórias do Futsal Masculino Infantil. Doze equipes foram divididas em três chaves com quatro, onde jogaram entre si, avançando as duas melhores de cada grupo mais as duas melhores terceiras colocadas. As partidas foram disputadas em dois tempos de oito minutos cada.

Pela Chave A, o Adventista avançou em primeiro, vencendo os três jogos disputados contra as escolas Prudente (2×0), Tuiuti (3×1) e Osvaldo Amaral (5×0). Na disputa do segundo lugar, a Tuiuti jogava pelo empate, enquanto que o Prudente precisava vencer por dois gols de diferença. E, não é que o Prudente de Morais conseguiu fazer 4 a 2. Empatados com três pontos, juntamente com o colégio Osvaldo Amaral, o Prudente levou a melhor no Saldo de Gols (SG), terminando com -1, contra -3 da Tuiuti e -5 da Osvaldo.

No Grupo B, Albatroz e Osvaldo Bastos não deram chances aos adversários. O Albatroz derrotou Luiz Francisco Panni e Mirko Lauffer com duas goleadas: 4 a 0 e 12 a 0, respectivamente. Já o Osvaldo bateu as escolas Panni por 2×1 e Mirko por 4×0. Na disputa do terceiro lugar, a Panni precisava vencer a Mirko por pelo menos dois gols de diferença.

Após sair vencendo, o colégio levou o empate antes do intervalo. Na segunda etapa, a partida seguiu empatada até que, faltando 1min e 30seg, o Mirko virou. Quarenta e cinco segundo depois, o Mirko fez o 3 a 1, confirmando a vitória. Com o resultado, ambos os colégios acabaram caindo fora. Melhor para a Tuiuti que avançou como a segunda melhor terceira colocada.

No confronto valendo o primeiro lugar da chave, o Albatroz jogava pelo empate. Em um duelo bastante equilibrado, o Albatroz venceu o Osvaldo Bastos pelo placar de 1 a 0, terminando com 100% de aproveitamento. Já o Osvaldo manteve os seis pontos, ficando na segunda colocação.

Já pela Chave C, o Marquês ficou na liderança, somando sete pontos. Além dos triunfos contra Polivalente (3×0) e José Paulo da Silva (3×1), o colégio ficou no 1 a 1 contra o Dezesseis de Dezembro. No último jogo do grupo, 16 e Polivalente precisavam apenas de um empate. A partida estava 2 a 1 para o Dezesseis, até que nos instantes finais, o goleiro Guilherme lançou a bola para frente, o defensor de do 16 desviou de cabeça para trás e a bola acabou entrando: 2 a 2. Com a igualdade, o Dezesseis chegou a cinco pontos, ficando em segundo, enquanto que o Poli avançou como um dos melhores terceiros, terminando com quatro pontos somados, tendo ambas as escolas vencendo o José Paulo pelos placares de 3 a 1 e 3 a 0, respectivamente. Lembrando que o mata-mata do Futsal Masculino Infantil ocorrerá em agosto, ainda sem data definida.

Com 100% de aproveitamento, Marquês irá enfrentar o Adventista na semifinal do Vôlei Infantil Feminino.

Dezesseis de Dezembro encarará o também 100% Ângelo Gamba na outra semifinal do Vôlei Infantil Feminino.

Colégio Adventista terminou com 100% de aproveitamento na chave A do Futsal Infantil Masculino.

Pelo grupo B do Futsal Infantil Masculino, Albatroz ficou na primeira colocação ao vencer os três jogos.

Com duas vitórias e um empate, Marquês ficou em primeiro lugar na chave C do Futsal Infantil Masculino.

Mesmo invicto, Dezesseis de Dezembro terminou na segunda colocação no grupo C do Futsal Infantil Masculino.

CRÉDITOS

Lucas Rodrigues