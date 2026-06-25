Quatro pessoas são detidas durante ação da BM

Os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados na terça-feira (23), após receberem informações de que um homem teria chegado em uma Unidade de Saúde de Palmares do Sul. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local, onde conversaram com a vítima. Segundo a Brigada Militar (BM), ela relatou que teria sido agredida enquanto era mantida em cárcere privado em uma casa na Praia de Quintão.

Os PMs foram até o endereço indicado, onde encontraram uma mulher, de 18 anos, dois homens, de 19 e 23 anos de idade, além de um adolescente, o qual não teve a idade divulgada. Ainda conforme a BM, os quatro possuíam passagens por tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidas 35 porções de cocaína. Diante da situação, todos foram detidos e levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

Trabalho foi realizado pelos agentes do 8º BPM no município de Palmares do Sul.
Trabalho foi realizado pelos agentes do 8º BPM no município de Palmares do Sul.

CRÉDITO

BM

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