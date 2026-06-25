Quatro pessoas são detidas durante ação da BM

Os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados na terça-feira (23), após receberem informações de que um homem teria chegado em uma Unidade de Saúde de Palmares do Sul. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local, onde conversaram com a vítima. Segundo a Brigada Militar (BM), ela relatou que teria sido agredida enquanto era mantida em cárcere privado em uma casa na Praia de Quintão.

Os PMs foram até o endereço indicado, onde encontraram uma mulher, de 18 anos, dois homens, de 19 e 23 anos de idade, além de um adolescente, o qual não teve a idade divulgada. Ainda conforme a BM, os quatro possuíam passagens por tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidas 35 porções de cocaína. Diante da situação, todos foram detidos e levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

Trabalho foi realizado pelos agentes do 8º BPM no município de Palmares do Sul.

CRÉDITO

BM