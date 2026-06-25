Ônibus do Tudo Fácil realiza atendimentos em Osório

OSÓRIO – Durante esta semana o ônibus do Tudo Fácil estará atendendo os moradores de Atlântida Sul. Serão disponibilizados diferentes serviços, incluindo as emissões das Carteiras de Identidade, de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e Passe Livre, além de orientações sobre diferentes Programas Públicos.

A Unidade Móvel do Tudo Fácil conta com três guichês internos, sendo dois destinados à emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN); e dois externos, voltados à recepção e ao autoatendimento. A estrutura do veículo é adaptada para garantir acessibilidade a pessoas com deficiência.

No distrito osoriense a iniciativa do Governo do Estado iniciou na segunda (22) e vai até sexta-feira (26). As ações estão ocorrendo junto a Delegacia de Polícia Civil, que fica localizada na Avenida Saquarema, no 281. Os atendimentos são gratuitos e acontecem em dois horários: Das 9h ao meio-dia e das 13h e 30min às 17h.

OUTRAS ATIVIDADES

No sábado (27), a unidade móvel do Pare Fácil estará no Centro Esportivo Professor David José Fleck – Vila Olímpica (Av. Marcílio Dias, no 850, bairro Medianeira) das 10h às 17h. Já a partir da próxima segunda (29), os serviços irão ocorrer no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, na região central do Município. Os horários dos atendimentos do Largo serão os mesmos de Atlântida Sul. É válido ressaltar que o ônibus seguirá na cidade até o dia 10 de julho.

CRÉDITO

Divulgação