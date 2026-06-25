Operação cumpre mandados no Litoral

A Polícia Federal (PF) deflagrou na terça-feira (23) a Operação Retorno Paralelo. A ação teve como alvo um grupo criminoso responsável pela importação de resíduos plásticos e de sucatas de baterias estrangeiras. O crime ocorria pelas fronteiras junto ao Estado. Segundo a PF, em menos de dois anos, a quadrilha teria movimentado mais de 92 milhões de reais.

Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em sete cidades gaúchas, incluindo Tramandaí. Um homem foi preso em flagrante. No local, os policiais encontraram sucatas de baterias sem autorização ambiental e aduaneira exigidas, além de uma arma de fogo e munições. O indivíduo, o qual não teve a idade divulgada, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

Ainda durante a Operação, os agentes realizaram bloqueios de contas bancárias, assim como sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados. O grupo poderá responder por contrabando, manejo de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana e ao meio ambiente, além de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Itens foram apreendidos durante ações realizadas em sete cidades do RS.

CRÉDITOS

PF