PRF apreende mais de 70 quilos de drogas na BR-101

OSÓRIO – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava ações de fiscalização no início da manhã de terça-feira (23), quando resolveram abordar um automóvel VW/Polo que trafegava pela BR-101. De acordo com a PRF, o veículo com placas de Florianópolis (SC) estava sendo conduzido por um homem de 35 anos de idade.

Durante buscas, os policiais encontraram aproximadamente 73 quilos (kg) de maconha. A droga estava repartida em caixas de papelão no porta-malas, sobre o banco traseiro e no assoalho do passageiro dianteiro do carro. O motorista, natural de Santana do Livramento, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, relatou que havia sido pago para transportar o material ilícito da capital catarinense até Pelotas, na região Sul do Estado.

Com antecedentes por diversos crimes, incluindo lesão corporal, ameaça, extorsão e receptação, o sujeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia (DP) da cidade, onde foi registrada ocorrência.

Entorpecentes vinham de SC e deveriam ser entregues em Pelotas.

CRÉDITO

PRF