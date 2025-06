Polícia investiga morte de animais no município

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC), por meio doCartório Amigo dos Animais, iniciou as investigações sobre a morte de animais registradas em diferentes pontos da cidade nos últimos dias. De acordo com o delegado João Henrique Gomes, os policiais já começaram a falar com moradores e testemunhas para tentar identificar possíveis autores do crime. Além disso, imagens de câmeras de segurança também serão analisadas.

Os bichos passarão por Perícia para identificar a causa das mortes. Os principais indícios são de envenenamento, já que todos foram encontrados sem sinais de ferimentos e/ou violência, mas nenhuma hipótese foi descartada. Quem tiver qualquer informação sobre o ocorrido pode entrar em contato com a PC, por meio do Whatsapp: (51) 99912-0456.