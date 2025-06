Show de Mágica encerra Feira do Livro de Osório

OSÓRIO – Após uma semana de muitas atividades, se encerrou no sábado (14), a 39ª edição da Feira do Livro de Osório. A Biblioteca Pública Fernandes Bastos recebeu uma Roda de conversa com o professor Denilson da Silva. Na ocasião, ele falou sobre a Lei como Fomento da Cultura/Literatura em diferentes espaços, como nos quilombos e nas escolas indígenas. Além disso, também foi realizado o lançamento do livro escrito por Denilson, intitulado ‘A poesia, a literatura e o processo de criação.

Último dia da Feira contou com lançamento de livro do professor Denilson Silva.

No Espaço Conexões (montado ao lado da Biblioteca), o professor da Universidade Federal do RS (UFRGS), Campus Litoral, André Baldraia, falou sobre as atividades de visitação e experimentos realizados pelo PIBIDCast, programa de podcast realizado pela instituição de ensino. Já o palco do Largo dos Estudantes Sônia Chemale recebeu uma apresentação teatral com o Grupo da Oficina de Teatro da Assessoria de Cultura. A peça Casamento na Roça teve direção de Jeferson Hertzog. E, na sequência, foi a vez do Show de Mágica com Daniel e Carine.

Show de Mágica encerrou programação da Feira do Livro de Osório.

Além das atividades previstas para o encerramento da Feira, o palco do Largo também contou com uma homenagem aos livreiros participantes do evento. Neste ano, foram montadas 10 Bancas ao longo do Largo. O ato contou com a presença do vice-prefeito Ed Moraes; do secretário de Cultura, Alexandre Ramos; da assessora de Cultura, Karol Schimtz; da vereadora Rosa Jardim; além da cúpula da 39ª Feira do Livro de Osório.

FEIRA DO LIVRO

Iniciado no dia 07 de junho, o evento teve como tema: ‘Palavras que semeiam Futuros: Conexões entre Infância, Literatura e Sustentabilidade Ambiental’. Neste ano, a Feira teve como Patrono o professor e atual diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) José Paulo da Silva (Atlântida Sul), Fabiano de Souza Marques. A cúpula ainda contou com os escritores Renato Laserra (Xerife) e Rafaela Fischer (Homenageada).

O evento foi realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, e conta com apoio da Academia de Escritores do Litoral Norte (AELN); da Biblioteca Pública Fernandes Bastos, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Osório; da Universidade Federal do RS (UFRGS), Campus Litoral Norte; além das Secretarias Municipais de Educação, Agricultura e Meio Ambiente.

Livreiros participantes da 39ª Feira do Livro de Osório receberam homenagem de autoridades e da cúpula do evento.

CRÉDITOS: PMO