Trio é preso por caça ilegal

Os agentes do Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) foram acionados na sexta-feira 13), após receberem denúncias de que homens estariam caçando próximo a Lagoa do Casamento, no município de Palmares do Sul. Após buscas na região, os policiais encontraram um acampamento montado a cerca de 300 metros da lagoa.

Três homens foram presos em flagrante. Com o trio foram apreendidos: um rifle calibre 22 milímetros (mm) duas espingardas 22mm e dezenas de munições de diferentes calibres, além de objetos, incluindo celulares e um relógio. O trio foi levado a Delegacia de Polícia de Ponto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO: BABM