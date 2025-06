Vaca causa acidente na ERS-030

Dois automóveis ficaram danificados após colisão contra bovino.

Um acidente de trânsito foi registrado na noite da última quarta-feira (11), no limite entre os municípios de Osório e Tramandaí. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Fiat Uno seguia pela ERS-030, em direção a Tramandaí, quando na altura do quilômetro 95 da rodovia acabou atingindo uma vaca que estava caminhando sobre a pista.

Um outro automóvel, um Jeep Compass, que seguia no sentido contrário, não conseguiu desviar e também colidiu contra o animal, que foi arremessado para fora da via. Apesar dos estragos nos veículos, os motoristas não se feriram. Os dois condutores realizaram o teste do bafômetro, sendo que ambos deram negativo para consumo de álcool. Ainda conforme o CRBM, os homens relataram não terem enxergado a vaca. Após serem ouvidos, eles foram liberados.

Os dois automóveis envolvidos no acidente foram recolhidos, assim como o bovino. Vale ressaltar que o estado de saúde do animal não foi informado. O caso foi registrado na Delegacia e a Polícia Civil (PC) deu início as investigações.

CRÉDITOS: CRBM