Obra do Case de Osório está 99% concluída

Após anos de espera, a inauguração do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Osório está cada vez mais perto de ser realizada. Iniciada em 2021, a obra está 99% concluída, faltando apenas a implantação de muros internos e externos, além da instalação de tanques sépticos. A previsão de conclusão é nos próximos meses.

O Case conta com investimento de mais de 28 milhões de reais. O empreendimento é vinculado à Secretaria Estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e integrante do Programa de Oportunidade e Direito (POD), da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, tendo parte dos recursos empregados oriundos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Localizado próximo a ERS-040, nas imediações do loteamento Serramar, o espaço atenderá até 60 adolescentes. Com mais de quatro mil metros (m2) quadrados de área construída, o Case contará com uma escola, oficinas profissionalizantes, duas quadras esportivas e salas especializadas para atendimento na área da saúde.

A unidade foi projetada para garantir um ambiente adequado para o acolhimento e a ressocialização de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Ela se destaca pelo compromisso com a sustentabilidade, incorporando soluções ecológicas, como telhado verde, que melhora a condição térmica, e sistema de captação e reaproveitamento de água da chuva.

CRÉDITO: Marcelo Nadal