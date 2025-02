PMs salvam bebê engasgado

Os agentes do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM) foram acionados na noite de domingo (2), após um bebê se engasgar em Balneário Pinhal. A criança estava em um carro junto com os pais, na altura do quilômetro 81 da ERS-040, quando começou a se engasgar.

Imediatamente, os pais informaram a situação aos Policiais Militares (PMs), que se deslocaram até o local. Os brigadianos encontraram a menina com a coloração roxa e aplicaram a manobra de Heimlich. Após alguns minutos, o bebê voltou a respirar, recuperando os sentidos. Ele foi levado para o Pronto de Atendimento (PA) de Pinhal, onde recebeu atendimento médico, e passa bem.

CRÉDITO: BM