Pepe Vargas é o novo presidente da Assembleia Legislativa do RS

Na segunda-feira (3), foi eleita e empossada a Mesa Diretora que ficará no comando da Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS) até janeiro de 2026. Durante Sessão Solene no Plenário Vinte de Setembro foi definido que o deputado Pepe Vargas (PT) será o novo presidente do Legislativo gaúcho. Ele assume o lugar de Adolfo Brito (PP), que estava no cargo deste janeiro do ano passado.

Em Eleição com chapa única, os parlamentares forem eleitos com 47 votos favoráveis e um contrário. Além de Pepe, a Mesa Diretora será composta por Luiz Marenco (PDT) como 1º vice-presidente, Vilmar Zanchin (MDB) como 2ª vice-presidente, Sérgio Peres (Republicanos) como 1º secretário, Professor Issur Koch (PP) como 2º secretário, Dr. Thiago Duarte (União) como 3º secretário e Delegada Nadine (PSDB) como 4ª secretária. Os suplentes de secretário serão Laura Sito (PT), Paparico Bacchi (PL), Elizandro Sabino (PRD) e Luciana Genro (PSOL).

Em seu primeiro pronunciamento como presidente da AL-RS, Pepe Vargas ressaltou a tradição de alternância dos partidos na presidência da Casa, o que já ocorre há duas décadas. Regimentalmente, o presidente eleito teria direito a um mandato de dois anos. No entanto, um acordo pluripartidário vem garantindo um revezamento das quatro maiores Bancadas na presidência do Legislativo gaúcho ao longo da legislatura, uma a cada ano, o que é possível graças à renúncia da Mesa ao fim do primeiro ano de cada biênio, o que deve ocorrer no começo de 2026.

O mandato do parlamentar será pautado sobre o crescimento sustentável do Rio Grande do Sul. Como novo chefe do Legislativo gaúcho, Pepe reafirmou alguns de seus compromissos, garantindo que defenderá os princípios da democracia e das suas instituições, o Estado democrático de direito, a liberdade de expressão e manifestação, a liberdade de organização política, os direitos humanos, a igualdade de acesso a direitos, sem nenhuma forma de discriminação ou preconceito, seja político, ideológico, religioso, de raça, de gênero, de orientação sexual ou identidade de gênero.

Pepe também disse que estará atento em garantir as prerrogativas do exercício do mandato parlamentar e falou sobre a relação com os demais poderes. “O Poder Legislativo é plural, não é uma extensão do Poder Executivo. São poderes que precisam conviver de forma harmônica, porém independentes, conforme preconiza a nossa Constituição. O mesmo vale para a relação com o Poder Judiciário e com órgãos que gozam de autonomia administrativa como o Ministério Público (MP), o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública (DP)”, afirmou o novo presidente da Assembleia Legislativa do RS.

Parlamentar Pepe Vargas durante seu discurso de posse.

CRÉDITOS: Letícia Rodrigues