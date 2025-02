Prefeitura e Patram irão realizar projeto em escolas

OSÓRIO – O Secretário Municipal de Educação, Marcelo Reis, esteve na última quarta-feira (29/01), visitando a sede da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM). Ele foi recebido pelo sargento Valter Marques, pela tenente Nair Pires da Silva e pela soldado Simone Molina.

O encontro serviu para firmar a parceria entre a prefeitura e a Patram. Elas irão desenvolver, ao longo deste ano, um projeto nas escolas municipais: o Patrulheiro Ambiental Mirim. A iniciativa será coordenada pela soldado Simone e contará com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental.

CRÉDITO: PMO