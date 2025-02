Acesso a Lagoa dos Barros passa por manutenção

LEGENDA: Estrada da Santinha recebeu colocação de base e saibro, além de patrolamento.

OSÓRIO – Durante o Verão, moradores e turistas procuram pelos balneários e lagoas do município para fugirem do calor e se refrescarem. Um dos pontos mais procurados é a Lagoa dos Barros. Porém, os usuários do local passavam reclamando do estado de precariedade das estradas que dão acesso a Lagoa, com vários buracos e trechos de areia.

Em meio a isso, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, juntamente com a equipe da Secretaria de Agricultura e Pecuária, realizou a manutenção da Estrada da Santinha, principal acesso a Lagoa dos Barros. Ao todo, cinco quilômetros da via foram contemplados com colocação de base e saibro, além de patrolamento.

Antes da manutenção, acesso a Lagoa contava com buracos e trechos de areia.

CRÉDITOS: PMO