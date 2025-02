À Diretoria e Associados da ADI Multimídia

Prezados (as):

Na última sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025, encerrei minha trajetória de 28 anos no SESI-RS, dos quais, nos últimos 10 anos, tive o privilégio de liderar a instituição ao exercer a função de Superintendente Regional.

Neste período realizamos entregas de grande impacto para a sociedade gaúcha nas áreas de saúde e educação e que hoje são referência dentro e fora do Estado. Ampliamos de forma significativa nossa atuação, chegando a mais de 400 mil pessoas e 10 mil empresas com nossos serviços todos os anos. Estruturamos eventos de grande impacto que são balizadores na construção e disseminação de conhecimento, contribuindo para a evolução das pautas de saúde, através do SESI Conecta Saúde, e de educação, por meio do SESI Com Ciência.

Consolidamos uma educação de referência em tempo integral que iniciou com uma escola piloto em Pelotas e hoje já conta com 7 escolas de Ensino Médio em funcionamento. No dia 25 de maio de 2022, esse sonho culminou no lançamento do Programa Indústria pela Educação, o maior investimento privado dos últimos anos em educação no Rio Grande do Sul. Em menos de 3 anos, entregamos a ampliação da Escola de Pelotas, dois complexos educacionais – em Canoas e Lajeado – e o Instituto SESI de Formação de Professores, que tem por missão apoiar as estruturas educacionais públicas e privadas na desafiadora tarefa de adaptação aos novos tempos, já sendo referência nacional em pesquisa e formação docente. Na finalização do Programa, serão 11 escolas de Ensino Médio de referência. O complexo educacional de Bento Gonçalves iniciou suas obras e tem previsão de início de operação em 2026, enquanto o de Caxias do Sul deve iniciar as obras no primeiro semestre deste ano e operar em 2028. Os complexos de Novo Hamburgo e Santa Cruz do Sul dependem ainda de definição de local para instalação.

Fomos pioneiros ao promover o cuidado em saúde mental dentro das indústrias, buscamos conhecimento e parcerias com instituições de prestígio nacional e internacional. Logo, o SESI-RS tornou-se referência em saúde mental no ambiente de trabalho, sendo escolhido pelo Departamento Nacional do SESI para sediar o Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais em 2017. Estivemos e estamos à frente do desenvolvimento e da prestação de serviços de saúde mental em nível estadual e nacional.

E nestes últimos dois anos tivemos desafios nunca imaginados pela sociedade gaúcha. As diversas enchentes, ocorridas desde junho de 2023 no Vale do Taquari, até a maior tragédia climática da nossa história em maio de 2024, trouxeram a necessidade de um esforço gigantesco de pessoas, entidades e empresas públicas e privadas para a superação das adversidades. O SESI-RS esteve presente com suas estruturas e pessoal em todas as enchentes, idealizando um projeto de resposta a catástrofes climáticas, baseado em protocolos internacionais e experiências próprias para atuação nas enchentes de maio. Atuando com agilidade, flexibilidade, transparência e parcerias, apoiamos no acolhimento de mais de 2,6 mil pessoas em abrigos, providenciamos mais de 90 estruturas provisórias e mais de 200 profissionais de saúde para sustentação dos serviços à população e apoiamos no restabelecimento e reconstrução de dezenas de estruturas de saúde e de mais de 200 escolas públicas. Foram mais de 400 mil atendimentos em saúde, sendo essa atuação fundamental para evitar um colapso da saúde pública.

Este relato é apenas um resumo de muitas outras ações realizadas por uma equipe competente e dedicada que não mede esforços para fazer a sua parte para a evolução das pessoas, das indústrias e da sociedade. Também foram fundamentais para o alcance destes resultados as sólidas parcerias com entidades, poder público e indústrias.

E, dentro deste contexto, a imprensa teve um papel fundamental na divulgação e no apoio para a execução de todas estas ações de grande impacto social. Por isso, quero agradecer por todo este apoio e pela parceria em todos estes anos e solicitar que continuem apoiando ações desta natureza, que são fundamentais para a evolução da sociedade gaúcha.

Forte abraço, Juliano Colombo

Juliano Colombo

CRÉDITO: Divulgação