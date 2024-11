PMs realizam sonho de meninos

OSÓRIO – Nem só de ações policiais vive a vida dos agentes da Brigada Militar (BM). De tempos em tempos, os Policiais Militares (PMs) são surpreendidos com alguns pedidos especiais. Foi o que aconteceu na semana passada com os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

De acordo com a BM, os brigadianos realizavam patrulhamento de rotina no município quando foram acionados por uma moradora. Acompanhada de três meninos, a senhora Suzana relatou que os pequenos eram muito fãs dos policiais e viam os PMs como verdadeiros super-heróis. Comovidos, com a fala da mãe, os agentes decidiram parar e dar atenção aos meninos Lucas, Rhavi e Luiz Brendon, que puderam conhecer de perto uma viatura da BM e tirar foto com os policiais. A Brigada ressalta que, ações como essa, somente fortalecem os laços entre a BM e a comunidade, reforçando o compromisso da Brigada Militar de servir e proteger toda a população.

CRÉDITO

BM