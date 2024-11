Patram apreende mais de 100 quilos de pescado

Os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) realizavam ações de fiscalização durante a manhã de sexta-feira (I25), quando resolveram abordar uma caminhonete Hilux com reboque, que trafegava pelo quilômetro 160 da RSC-101, no distrito de Frei Sebastião, em Palmares do Sul.

Em buscas no veículo, os policiais encontraram mais de 100 quilos de pescado, incluindo 15 quilos de raia-viola, além de um animal vivo da mesma espécie, pesando seis quilos. Vale ressaltar que a raia-viola (Pseudobatos horkelli) está em extinção, tendo sua pesca proibida desde o ano de 2004. Ainda durante a abordagem também foram recolhidos 75 quilos de pescado, seis quilos de peixe-rei e uma corvina, pesando quatro quilos.

A Vigilância Sanitária foi acionada e, após análise, constatou que a cerne estava imprópria para consumo humano. Diante disso, o material foi recolhido e encaminhado ao Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da Universidade Federal do RS (UFRGS), em Imbé, aonde será destinado para os animais que estão sendo cuidados no local. Diante dos fatos, o motorista da caminhonete foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia (DP) de Palmares, onde foi registrada ocorrência.

CRÉDITO

Patram