Militar morre afogado no Parque Histórico

O soldado do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda (RCG), Luis Henrique Souza Queiroz, acabou morrendo afogado em um lago localizado dentro do Parque Histórico Marechal Osório, em Tramandaí. O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (25).

Segundo informações, o homem, de 22 anos, juntamente com outros militares, estariam lavando os cavalos na margem do lago, quando um dos animais se assustou e entrou na água. Neste momento, Luis Henrique teria entrado no lago e conseguido salvar o equino. Porém, ele acabou caindo em buraco e desapareceu.

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados e, imediatamente, foram até o local, dando início as buscas. Após algum tempo, o soldado foi encontrado sem vida. O local foi isolado para realização da Perícia e o caso registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí. Em suas redes sociais, o 3º RCG publicou uma Nota de Pesar, onde lamentou a morte do soldado: “Você sempre será um lanceiro de Osório”, diz a nota.

Com 22 anos, Luis Henrique acabou falecendo após salvar cavalo de afogamento.

CRÉDITO

CBM